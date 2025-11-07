Starmer e William vedono Lula alla Cop30, ‘restare ambiziosi’

Keystone-SDA

Insolito incontro a tre a margine della CoP 30 di Belem, la conferenza dell'Onu sul clima svoltasi in Amazzonia, fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il principe William da un lato e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva dall'altro.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ne rende conto Downing Street precisando che durante il colloquio è stata espressa comune soddisfazione per l’esito del vertice politico della CoP, “evento storico nel cuore dell’Amazzonia”, e ribadita la rispettiva volontà di proseguire sulla strada di impegni internazionali improntati “all’ambizione per contrastare il cambiamento climatico”.

Dichiarazioni che hanno fatto seguito a un summit segnato da assenze di rilievo fra i leader, a cominciare da quella del presidente americano Donald Trump, e dinanzi al quale lo stesso Starmer si è mostrato nel suo intervento cauto e meno incoraggiante del principe William: che a Belem ha rappresentato suo padre re Carlo III, capo dello Stato del Regno Unito e noto pioniere dell’ambientalismo.

Downing Street sottolinea che il primo ministro ha poi avuto un faccia a faccia separato con Lula, nel quale si è sottolineata “l’importanza del multilateralismo e della cooperazione” per far fronte all’emergenza climatica e favorire una transizione economica verde sostenibile. I due leader hanno parlato inoltre di rapporti bilaterali e di dossier internazionali, con Starmer che ha chiesto l’aiuto di Lula per far cessare “la guerra illegale” della Russia in Ucraina.

Sir Keir ha infine avuto un bilaterale pure con la premier di Barbados, Mia Mottley, alla quale ha promesso aiuti per far fronte alle devastazioni provocate dall’uragano Melissa.