Starmer a Berlino per “girare pagina sul dopo Brexit”

(Keystone-ATS) “Girare l’angolo sulla Brexit”. È l’obiettivo dichiarato della visita odierna in Germania del nuovo premier laburista britannico, Keir Starmer, giunto a Berlino nel suo primo impegno internazionale per incontrare il collega tedesco (e compagno di partito) Olaf Scholz.

In ballo – come riportano i media del Regno Unito – c’è l’avvio di discussioni per la definizione di un accordo bilaterale in settori quali l’energia, la tecnologia militare e la lotta contro “l’immigrazione illegale, oltre al rilancio dell’interscambio commerciale e all’accesso ai rispettivi mercati attraverso il mare del Nord.

Intesa che, nelle intenzioni di Starmer, dovrebbe fare da modello ad analoghe iniziative con altri Paesi dell’Ue nell’ambito di quel “reset” nelle relazioni col continente che il neo-inquilino di Downing Street ha ripetutamente evocato; pur escludendo – almeno in questa generazione – una rimessa in discussione della Brexit in sé e chiudendo le porte anche solo al rientro di Londra nel mercato unico di Bruxelles o nell’unione doganale.

Dopo Berlino, Starmer si sposterà a Parigi per assistere alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paraolimpici, a margine della quale avrà un faccia a faccia pure con il presidente della Francia, Emmanuel Macron.