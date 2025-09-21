La televisione svizzera per l’Italia

Starmer: Hamas non potrà avere un futuro ma ora basta morti

"La soluzione a due Stati non è una ricompensa per Hamas, perché significa che Hamas non potrà avere futuro, nessun ruolo nel governo, nessun ruolo nella sicurezza".

(Keystone-ATS) Allo stesso tempo, “i bombardamenti incessanti e crescenti del governo israeliano su Gaza, l’offensiva delle ultime settimane, la fame e la devastazione sono assolutamente intollerabili. Decine di migliaia di persone sono state uccise, comprese migliaia mentre cercavano di procurarsi cibo e acqua. Questa morte e questa distruzione ci terrorizzano tutti. Devono finire”. Lo dice Keir Starmer in un video-intervento di circa 6 minuti in cui ha annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito.

“Hamas è un’organizzazione terroristica brutale. Il nostro appello per una vera soluzione a due stati è l’esatto opposto della loro visione piena d’odio”, ha aggiunto Starmer, ricordando che “abbiamo già sanzionato e sanzionato Hamas, e andremo oltre”. Tanto che “ho diretto i lavori per sanzionare altre figure di Hamas nelle prossime settimane”. Starmer allo stesso modo sottolinea che “nel frattempo la crisi umanitaria provocata dall’uomo a Gaza raggiunge nuove vette”.

