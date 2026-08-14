Stadler Rail investe 33 milioni per ammodernare fonderia Bienne
Stadler Rail investe 33 milioni di franchi per ammodernare la propria fonderia di acciaio di Bienne (BE), con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e garantire la sostenibilità del sito produttivo.
(Keystone-ATS) Il progetto prevede la costruzione di una nuova hall per le spedizioni e l’ampliamento degli edifici esistenti, ha indicato oggi il costruttore ferroviario turgoviese. I lavori partiranno all’inizio del 2027 e la nuova infrastruttura entrerà in funzione nel 2028.
“Gli impianti attuali non rispondono più ai requisiti di una produzione moderna e sostenibile”, afferma il direttore degli impianti, Michael Schmitz, citato in un comunicato. “Con questa modernizzazione creiamo le basi per mantenere la competitività e preservare i posti di lavoro e il know-how industriale a Bienne”.
Sul fronte ambientale, l’intervento prevede l’installazione di un impianto fotovoltaico di 8900 metri quadrati che coprirà gran parte del fabbisogno energetico, mentre misure di efficienza ridurranno i consumi del 15%. La gestione dei rifiuti produttivi subirà una svolta: materiali come la sabbia da fonderia potranno essere riutilizzati in modo molto più efficiente, abbattendo gli scarti fino all’80%, e il calore di processo verrà immesso nella rete di teleriscaldamento locale.
Sul piano sociale, le nuove attrezzature ridurranno i carichi fisici per i dipendenti e miglioreranno la sicurezza; i 115 posti di lavoro esistenti saranno mantenuti a lungo termine e potenziati del 5%. La storica fonderia, attiva a Bienne dal 1905 e in quella sede dal 1963, è stata acquisita da Stadler Rail nel 2004; l’edificio dell’architetto Benoît de Montmollin verrà preservato e integrato nel rinnovamento.
Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando per i tram e i vettori per le metropolitane, veicoli che circolano anche sulle linee ferroviarie svizzere e ticinesi. Conta 18’000 dipendenti, di cui 6000 in Svizzera. Nel 2025 ha realizzato un fatturato di 3,7 miliardi di franchi.