Stadler Rail fornirà treni a batteria in Danimarca

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Nuova importante commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà sino a 24 treni modello Flirt a batteria a Lokaltog, società di trasporti locali attiva in Danimarca.

Il contratto sottoscritto oggi prevede l’acquisto di 14 convogli e un’opzione per ulteriore dieci, ha indicato oggi l’impresa elvetica senza fornire indicazioni sugli aspetti finanziari dell’operazione. La ditta si è aggiudica una gara d’appalto pubblica lanciata nel novembre 2023. I treni saranno forniti nel 2028

Stadler Rail si definisce leader di mercato nel segmento dei treni a batteria: l’azienda ne ha già venduti oltre 350 in Germania, Austria, Lituania, Regno Unito, Paesi Bassi e Stati Uniti. Le moderne automotrici possono funzionare sia con che senza linea aerea elettrica e si ricaricano durante il funzionamento e in frenata. L’autonomia standard del veicolo raggiunge i 100 chilometri, anche al termine della vita utile delle batterie. Un Flirt Akku di Stadler ha percorso 224 chilometri in modalità a batteria, stabilendo un record mondiale.

“Stadler vuole svolgere un ruolo pionieristico nella mobilità sostenibile: per questo da anni sviluppiamo in modo coerente e mirato soluzioni di trazione alternative”, Ansgar Brockmeyer, dirigente della società, citato in un comunicato. “Siamo lieti che la Danimarca stia abbracciando questa soluzione innovativa e siamo orgogliosi di poter supportare i nostri clienti sulla strada della mobilità sostenibile con i nostri veicoli. La crisi climatica sempre più esplosiva rafforza la nostra convinzione che il futuro del trasporto moderno risieda nella tecnologia verde”, conclude il manager.