Stadler Rail apre nuovo stabilimento in Polonia

Keystone-SDA

Stadler Rail ha avviato la produzione nel suo nuovo stabilimento di Bialystok, nel nord-est della Polonia, a circa 50 chilometri dal confine bielorusso.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’impianto dell’industria ferroviaria turgoviese è specializzato nello sviluppo e nella produzione di caricabatterie nonché di convertitori di potenza di trazione per veicoli di trasporto urbano.

Tali componenti verranno poi forniti ad altri siti produttivi del gruppo, dove saranno installati in tram e convogli per le metropolitane, come pure in treni a cremagliera e a scartamento ridotto, spiega in un comunicato odierno la società con sede a Bussnang (TG).

L’impianto ultramoderno di Bialystok ha una superficie di 7000 metri quadrati e una volta a pieno regime permetterà di creare 250 posti di lavoro. Stadler Rail è presente in Polonia dal 2006 e attualmente sono attive altre due fabbriche, con un organico totale di 1500 dipendenti.