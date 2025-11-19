Stadler Rail amplia lo stabilimento in Usa, 200 nuovi impieghi

Keystone-SDA

Il costruttore ferroviario Stadler Rail amplia il suo stabilimento negli Stati Uniti: a Salt Lake City verranno creati circa 200 nuovi posti di lavoro, portando il numero dei dipendenti a circa 800, ha indicato oggi un portavoce all'agenzia Awp.

(Keystone-ATS) La domanda di treni negli Usa continua a crescere, soprattutto per quanto riguarda le reti urbane e le metropolitane. “Abbiamo vinto alcune gare d’appalto”, ha sottolineano l’addetto stampa.

Nell’ambito dell’accordo doganale tra Berna e Washington anche Stadler Rail ha garantito investimenti negli Stati Uniti: in futuro le carrozze in alluminio destinate al mercato americano saranno saldate a Salt Lake City, Finora i lavori di saldatura venivano effettuati in Ungheria: i componenti in alluminio provengono dall’azienda vallesana Constellium.

Sempre oggi Stadler Rail ha fatto sapere di aver ottenuto una nuova commessa nei Paesi Bassi: fornirà 36% treni regionali tipo Flirt alla società di trasporti Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS). La parte ingegneristica sarà curata a Praga, mentre la costruzione avverrà negli stabilimenti di Siedlce, in Polonia. Non sono stati forniti dettagli riguardo agli aspetti finanziari dell’ordine.