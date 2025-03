Stadler Rail: commessa dalla Polonia, fornirà treni Flirt

Keystone-SDA

Nuova commessa per Stadler Rail: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà 14 convogli di tipo Flirt alla compagnia regionale polacca Koleje Mazowieckie (KM), impresa attiva nella ragione della Masovia, nella parte nord-orientale del paese.

2 minuti

(Keystone-ATS) I primi treni dovrebbero essere consegnati nei prossimi 24 mesi, ha indicato oggi la società. Il contratto include la manutenzione sull’arco di 18 anni.

“Insieme ad altre convenzioni già firmate, abbiamo ordinato un totale di 64 unità Flirt da cinque vagoni ciascuna: il nostro obiettivo è far circolare sulla nostra rete fino a 75 treni Flirt nei prossimi anni”, spiega il Ceo di KM Robert Stepień, citato in un comunicato. I convogli saranno fabbricati a Siedlce, in Polonia,

In borsa il titolo Stadler Rail perde oggi quasi il 2%, in un contesto fortemente negativo sulla scia dell’incertezza dei dazi previsti dal presidente americano Donald Trump. Dall’inizio dell’anno l’azione ha guadagnato il 3%, mentre negativa è la performance sull’arco di dodici mesi (-28%) e nel periodo di un lustro (-53%).

Stadler Rail fa risalire le sue origini allo studio di ingegneria fondato da Ernst Stadler nel 1942 a Zurigo. La società ha oggi sede a Bussnang (TG) e fabbrica una vasta gamma di materiale rotabile che va dai treni ad alta velocità ai convogli regionali, passando dai tram e dai vettori per le metropolitane. Conta oltre 15’000 dipendenti, di cui 5600 in Svizzera. L’anno scorso ha realizzato un fatturato di 3,3 miliardi di franchi e un utile netto di 55 milioni. L’impresa è sbarcata in borsa nel 2019.