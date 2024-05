Stadler Rail, ecco il nuovo treno antincendio e soccorso

(Keystone-ATS) Stadler Rail ha presentato oggi in Austria il suo nuovo treno antincendio e soccorso, dotato di numerosi moderni equipaggiamenti per garantire il massimo della sicurezza, in particolare durante i salvataggi in galleria.

Le ferrovie austriache ÖBB hanno ordinato 18 convogli di tal tipo: saranno posizionati agli imbocchi dei trafori, in modo da poter essere rapidamente impiegati in collaborazione con i pompieri.

Lo sviluppo e la produzione sono avvenuti negli stabilimenti elvetici di Bussnang (TG) e St. Margrethen (SG), indica il costruttore ferroviario turgoviese in un comunicato odierno. I treni in questione sono lunghi 68 metri, hanno una velocità massima di 160 km/h e hanno trazione ibrida elettrica che può utilizzare tre diverse fonti di energia: la linea di contatto aerea, potenti batterie e generatori diesel.

Ciò consente al treno di soccorso di realizzare un approccio allo spegnimento e salvataggio completamente nuovo: può farsi strada attraverso una galleria inondata dal fumo fino ad arrivare all’origine dell’incendio, salvare passeggeri di convogli e trainare treni danneggiati, spiega l’impresa.

In caso di emergenza, oltre 300 persone possono essere ospitate nelle tre carrozze; 18 posti a sedere sono dotati di supporti SCBA (respiratori) per i vigili del fuoco. Un sistema di climatizzazione con filtri speciali protegge i passeggeri da gas nocivi. Inoltre, l’intero treno è pressurizzato, in modo che l’interno possa essere mantenuto a una leggera sovrapressione per evitare l’entrata del fumo. La parte anteriore della composizione, con la cabina di guida, può essere protetta dall’esterno da un sistema di spruzzi d’acqua.

Inoltre, il treno di soccorso può essere caricato con container che trasportano attrezzature antincendio come pompe portatili, dispositivi per la lotta agli incendi boschivi, respiratori, tute protettive speciali, ecc. I container vengono caricati completamente alle basi, stivati nei treni a seconda delle esigenze e scaricati nei luoghi di intervento mediante ascensori integrati. Ciò consente alle squadre di emergenza di reagire rapidamente a un’ampia varietà di scenari.

Per l’estinzione degli incendi sono disponibili due diversi sistemi di spegnimento: uno ad alta pressione (100 bar) per generare una nebulizzazione fine, ad esempio per raffreddare una canna del tunnel o per inumidire i bordi durante il viaggio e proteggerli dall’accensione; e un secondo a pressione normale (10 bar), per la lotta antincendio classica.

L’unità multipla ha a bordo 40’000 litri di acqua e 1200 litri di composto schiumogeno. L’erogazione avviene tramite due torrette ad alta pressione e una a pressione normale, montate nella parte anteriore del treno e controllabili indipendentemente l’una dall’altra dalla cabina di guida.

Sul tetto delle automotrici, nella parte anteriore e posteriore, sono presenti anche due ventilatori a getto che trasportano l’acqua nebulizzata emessa dai monitor ad alta pressione. I ventilatori possono essere utilizzati anche durante l’evacuazione delle persone, per creare una contropressione in un tunnel pieno di fumo e impedire l’inversione del flusso. Per le operazioni di ricerca e salvataggio sono disponibili potenti proiettori e termocamere che consentono ai servizi di emergenza di vedere attraverso il fumo.