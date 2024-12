Stadler Rail, 11 locomotive per Ferrovia Retica e per MGBahn

Keystone-SDA

Nuova commessa per Stadler Rail, per una volta prettamente domestica: il costruttore ferroviario turgoviese fornirà alla Ferrovia Retica (FR) e alla Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) un totale di undici nuove locomotive a scartamento metrico.

(Keystone-ATS) Il volume delle commesse ammonta a circa 100 milioni di franchi, ha indicato oggi la società. I mezzi in questione sono ibridi: possono essere manovrati sia con l’elettricità che grazie a motori diesel. Verranno costruiti negli stabilimenti di Bussnang (TG).

A FR andranno otto locomotive, cinque delle quali destinate a sostituire veicoli più vecchi e le altre tre come riserva per ridurre i tempi di intervento in caso di problemi. La MGBahn riceverà da parte sua tre elettromotrici.