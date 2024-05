SSR: successore Gilles Marchand eletto il 25 maggio

(Keystone-ATS) Il successore di Gilles Marchand alla testa della Società svizzera di radiodiffusione (SSR) sarà eletto da una assemblea straordinaria dei delegati convocata per il 25 maggio a Berna.

Lo ha annunciato a Keystone-ATS il portavoce dell’azienda Edi Estermann, confermando quanto pubblicato dalla stampa di CH Media.

Lo stesso giorno, prima dell’inizio dell’assemblea, si terrà anche una riunione del consiglio di amministrazione. I delegati riceveranno poi una documentazione scritta con la presentazione dei candidati, come vuole la prassi, ha aggiunto Estermann.

Il direttore generale della SSR Marchand, in carica dal 2017, aveva annunciato a metà gennaio l’intenzione di andare in pensione anticipata entro l’inizio del 2025. Marchand avrebbe dovuto restare in carica fino a inizio 2027.

La SSR affronterà dunque con una nuova leadership le scadenze politiche che la attendono nel 2026 con l’iniziativa “200 franchi bastano!” e nel 2027 con la negoziazione della nuova Concessione.