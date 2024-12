Srotolato tappeto blu per i premi europei del cinema

Dinanzi al centro cultura e congressi (KKL) di Lucerna è stato srotolato il tappeto blu per gli European Film Awards di questa sera. È la prima volta che i più importanti premi del cinema europeo vengono attribuiti in Svizzera.

(Keystone-ATS) Gli European Film Awards sono considerati la versione europea degli Oscar americani.

Il regista spagnolo Pedro Almodóvar è nominato come miglior regista nonché miglior sceneggiatore. Il suo film “The Room Next Door” è nominato con altri 14 nella categoria regina miglior film. Accanto a lui calcheranno la scena questa sera star come il regista tedesco Wim Wenders, che riceve un premio alla carriera, l’attrice e regista italiana Isabella Rossellini, l’attrice francese Juliette Binoche, in veste di presidente della European Film Academy, e l’attore Ralph Fiennes.

La Svizzera può ambire al miglior film con “Sauvages” del regista vallesano Claude Barras e al miglior cortometraggio con “2720” dell’elvetico-portoghese Basil da Cunha.