Spotify sfida YouTube, dal 2026 avrà ancora più video

Keystone-SDA

A partire dal prossimo mese Spotify ospiterà molti più video musicali sulla propria piattaforma. L'aggiornamento riguarderà in prima battuta gli Stati Uniti, come riporta il sito The Verge, e permetterà al colosso dello streaming di competere direttamente con YouTube.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’espansione di Spotify nel settore dei video musicali arriva dopo che l’azienda ha stipulato, in autunno, alcuni accordi di licenza con le principali etichette discografiche e con la National Music Publishers’ Association degli Stati Uniti, assicurandosi anche i diritti audiovisivi dei principali artisti al mondo.

“Questi accordi ci assicurano i diritti video di cui avevamo bisogno da tempo”, aveva spiegato in occasione della diffusione dei risultati finanziari di novembre, il direttore commerciale di Spotify, Alex Norström. “Si tratta di un obiettivo strategico fondamentale per noi, perché sblocca la capacità di innovare e lanciare più prodotti e funzionalità”.

Come ricorda The Verge, ad oggi il servizio ospita già “mezzo milione di podcast e programmi video. Oltre 390 milioni di utenti hanno visualizzato i podcast audiovisivi in streaming e il tempo trascorso a guardare video è più che raddoppiato di anno in anno”. In settimana, Spotify ha rilasciato Wrapped, l’elenco interattivo che consente agli iscritti di avere un colpo d’occhio sulla principale musica ascoltata durante l’anno, con statistiche e dati da condividere sui social.