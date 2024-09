Spiegel, Lufthansa vuole lo stop ai voli Francoforte-Pechino

(Keystone-ATS) La compagnia tedesca Lufthansa intende interrompere il collegamento aereo giornaliero da Francoforte sul Meno a Pechino. Lo scrive lo Spiegel, secondo il quale l’amministratore delegato Carsten Spohr avrebbe dato l’annuncio durante un evento per i dipendenti a Monaco.

Il business dei voli verso la Cina è considerato molto difficile per le compagnie aeree europee. La domanda è in calo e a questa difficoltà si aggiungono le sanzioni contro la Russia a causa della guerra in Ucraina. In seguito all’introduzione delle sanzioni, la Russia ha chiuso il suo spazio aereo alla maggior parte delle compagnie aeree europee. Altri operatori, come Turkish Airlines o le compagnie aeree del Golfo Emirates, Etihad e Qatar Airways, possono continuare a utilizzare lo spazio aereo russo.

Lufthansa deve aggirare lo spazio aereo russo a sud, con un conseguente allungamento dei tempi di volo di circa due ore. Attualmente la compagnia vola su questa rotta con un vecchio Airbus A340-300, scrive Spiegel, che consuma una quantità relativamente elevata di cherosene, motivo per cui le deviazioni comportano anche costi significativamente più elevati. Lufthansa continua a volare da Monaco a Pechino.