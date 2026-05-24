Spari vicino alla Casa Bianca, Secret Service uccide l’aggressore

Keystone-SDA

Minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Donald Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran.

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(Keystone-ATS) Un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca ed è stato colpito. L’aggressore è morto poco dopo in ospedale in seguito alle ferite riportate.

Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi.

È stato identificato nel 21enne Nasir Best. L’uomo era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca.

L’allarme è scattato intorno alle 18.10. Alcuni giornalisti erano in diretta dai giardini della Casa Bianca quando si sono uditi decine di colpi di arma da fuoco. Il lockdown è scattato immediatamente e tutti i cronisti sono stati fatti entrare nella briefing room per trovare riparo. Gli agenti del Secret Service che erano all’interno del perimetro della Casa Bianca si sono subito messi in moto. Immediata anche la risposta dell’Fbi: “siamo sul posto e stiamo offrendo aiuto”, ha detto il capo dell’Fbi Kash Patel.

Secondo quanto riportato dai media, l’uomo che ha aperto il fuoco aveva disturbi mentali ed era noto anche alla polizia di Washington. La polizia ha recuperato l’arma, un revolver, con cui l’aggressore ha colpito. Nel giugno del 2025, Nasir Best bloccò una corsia d’accesso alla Casa Bianca.

Dopo aver affermato di essere “Dio” fu fermato dal Secret Service e ricoverato presso l’Istituto Psichiatrico di Washington per una valutazione psichiatrica, ha riferito una fonte. Il mese successivo, nel luglio 2025, il Secret Service ha arrestato nuovamente Best dopo che questi aveva tentato di entrare in un vialetto del complesso della Casa Bianca, ha aggiunto la fonte. Un giudice ha emesso un’ordinanza che gli imponeva di tenersi lontano dalla Casa Bianca.

Durante le indagini sugli episodi dello scorso anno, gli investigatori hanno scoperto che Best aveva pubblicato diverse dichiarazioni sui social media, tra cui l’affermazione di essere “il vero” Osama bin Laden, e almeno un post in cui esprimeva il desiderio di nuocere a Trump. Tuttavia, secondo una fonte delle forze dell’ordine, la polizia non aveva mai visto il sospettato comportarsi in modo violento o brandire un’arma.

Gli spari hanno riacceso il timore di attentati contro Trump dopo l’incidente di poche settimane fa alla cena dei Corrispondenti all’hotel Hilton di Washington e i due attentati di cui il presidente è stato vittima.

Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, l’incidente non ha creato alcun problema a Trump, barricato all’interno dell’edificio a occuparsi di Iran. Un’ora prima dell’incidente, il presidente sul suo social Truth aveva annunciato che un accordo con Teheran era a portata di mano e che a breve sarebbero stati resi noti i contenuti e i dettagli che erano ancora in via di finalizzazione.