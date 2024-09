Spari nelle vicinanze di Trump, ex presidente al sicuro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Donald Trump è al sicuro dopo che alcuni spari sono stati esplosi nelle sue vicinanze. Lo afferma il direttore della comunicazione della campagna di Trump, Steven Cheung, senza fornire dettagli.

Donald Trump è in Florida, nell’area di Palm Beach, dove ha due proprietà. Non è chiaro in quale fosse durante gli spari, riporta la Cnn. La nota dello staff della sua campagna non fornisce per ora altri particolari.

Trump non è mai stato in pericolo e gli spari sono avvenuti in un’area fuori a dal suo club di golf, il Trump International Golf Course a West Palm Beach. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti.

Indagini

“Il Secrete Service, insieme all’ufficio dello sceriffo di Palm Beach, sta indagando sulla minaccia alla sicurezza riguardante l’ex presidente Donald Trump accaduta poco dopo le due del pomeriggio. L’ex presidente è al sicuro”. Lo ha detto il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi.

Trump stava giocando a golf quando sono stati sparati colpi di arma da fuoco nelle vicinanze, riportano i media americani.

Secondo il New York Times, che cita alcune fonti, due persone si sono scambiate colpi di armi da fuoco fuori dal club di golf di Donald Trump a West Palm Beach. I due si miravano a vicenda e non avevano come bersaglio l’ex presidente.