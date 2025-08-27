La televisione svizzera per l’Italia

Sparatoria Minneapolis: morti due bambini di 8 e 10 anni

Keystone-SDA

Le vittime della sparatoria di Minneapolis sono due bambini di otto e dieci anni, mentre altri 14 sono rimasti feriti assieme a tre adulti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il capo della polizia ha inoltre detto in una conferenza stampa che il killer era un ventenne senza precedenti penali, precisando peraltro di non sapere se si tratti di un ex studente o un ex impiegato della scuola.

Il killer aveva tre armi: un fucile e due pistole e ha iniziato a sparare attraverso le finestre della chiesa colpendo bambini che assistevano alla messa. L’uomo – che dopo la sparatoria si sarebbe suicidato – è arrivato a bordo di un’auto che ha lasciato nel parcheggio della scuola cattolica, ha affermato il capo della polizia precisando che gli agenti stanno perquisendo il veicolo.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR