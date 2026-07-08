Sparatoria in un liceo in Baviera, ferite due ragazze

Keystone-SDA

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Sparatoria in un liceo in Baviera a Schongau. Secondo la polizia, due ragazze di 13 anni sono rimaste seriamente ferite, ma non sono in pericolo di morte. Un sedicenne, che aveva già avuto problemi psichici in passato, è stato arrestato.

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(Keystone-ATS) Stando alla Bild, il ragazzo ha la cittadinanza croata e vive con i genitori. Secondo la polizia ha agito da solo, e avrebbe portato con sé due armi, una pistola e un coltello, sequestrate dalle forze dell’ordine.

Schongau è un piccolo comune di 12 mila abitanti nell’ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti.