Sparatoria in un liceo in Baviera, diversi feriti gravi

Keystone-SDA

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Sparatoria in un liceo in Baviera a Schongau. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite. Il presunto autore dei fatti, un giovane 16enne, è stato fermato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia.

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(Keystone-ATS) Secondo la stessa fonte, due ragazze sono rimaste gravemente ferite. Non è ancora chiaro il bilancio complessivo del cruento episodio. Non è stato ancora neppure chiarito con quale arma abbia agito l’adolescente e se quest’ultimo appartenga all’istituto.

Schongau è un piccolo comune di 12 mila abitanti nell’ovest del Land. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen-Gymnasium, conta 800 iscritti.