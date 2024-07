Sparatoria in Kentucky, quattro morti e almeno tre feriti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Quattro morti e almeno tre feriti. È il bilancio di una sparatoria in un’abitazione a Florence, in Kentucky.

Lo ha detto la polizia, riferendo che l’uomo che ha aperto il fuoco è morto in ospedale per ferite autoinflitte. Le cause dell’incidente non sono note ma la polizia assicura che l’uomo ha agito da solo e non ci sono rischi per la comunità.