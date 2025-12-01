Sparatoria in California, tre bambini tra le vittime

Keystone-SDA

Quattro persone, tra cui tre bambini, sono state uccise e altre undici sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante una festa di compleanno in California sabato sera. Lo ha detto la polizia che ha parlato di un "attacco mirato".

(Keystone-ATS) La sparatoria è avvenuta all’interno di un locale per feste a Stockton, una città a nord-est di San Francisco, poco prima delle 18, ha dichiarato ai giornalisti Heather Brent, portavoce dello sceriffo della contea di San Joaquin.

Le quattro vittime avevano 8, 9, 14 e 21 anni. Alla festa erano presenti tra le 100 e le 150 persone. “I primi indizi suggeriscono che potrebbe trattarsi di un attacco mirato”, ha osservato Brent alla domanda se si potesse trattare di una sparatoria tra gang.

Finora nessun sospettato è stato identificato o arrestato. Secondo il Gun Violence Archive americano, che definisce sparatoria di massa un attacco in cui quattro o più persone vengono colpite da colpi di arma da fuoco, questa è la numero 504 dell’anno negli Stati Uniti.