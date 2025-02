Sparatoria a Milano, un morto, ed è caccia al killer

Keystone-SDA

Una sparatoria nel tardo pomeriggio di oggi ha scosso piazzale Gambara a Milano: il bilancio è di un morto e un ferito grave. L'episodio si è verificato all'interno di un esercizio commerciale della zona. La polizia è alla ricerca dell'aggressore.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime ricostruzioni, due uomini sono entrati nel locale e hanno chiesto al titolare di scaldare delle pietanze. Mentre l’esercente si trovava nel retro per rispondere alla richiesta, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Il killer si è poi allontanato ed è ora ricercato.

Uno dei due uomini è stato colpito mortalmente e, non avendo documenti con sé, non è stato ancora identificato. Il ferito, un cittadino ucraino classe 1998, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo.

Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica della sparatoria e risalire all’identità del secondo soggetto coinvolto. Al momento, non sono noti i motivi all’origine dell’accaduto.