Spar mette in vendita le sue 363 filiali in Svizzera

Keystone-SDA

Il gruppo sudafricano Spar Group ha messo in vendita le sue 363 filiali svizzere, dopo aver analizzalo le sue attività in Europa. Nessun acquirente è stato per ora scelto e negoziati sono in corso.

(Keystone-ATS) Spar Handels AG ha indicato oggi che la proprietà è “in negoziati con partner strategici, presenti a livello locale e con know-how nel commercio al dettaglio europeo”. Spar Group è alla ricerca di un nuovo proprietario “che risponda alle ambizioni di crescita della direzione locale”, si legge in un comunicato.

Une persona vicina al dossier ha indicato all’agenzia finanziaria AWP che il nome Spar dovrebbe continuare a esistere. I giganti della grande distribuzione Coop e Migros non figurerebbero fra i candidati alla ripresa.

Il gruppo con sede a Durban aveva ripreso nel 2016 la maggioranza di Spar Svizzera, che conta ad oggi circa 1600 dipendenti. Sta provvedendo a rivedere le attività nel Regno Unito e appunto in Svizzera, dopo aver recentemente lasciato il mercato polacco. L’obiettivo è fra le altre cose abbassare il livello di indebitamento.

Nell’esercizio 2023/24, chiuso a fine settembre, Spar Svizzera aveva visto il fatturato scendere del 6% a 754,2 milioni di franchi, contribuendo al 10% del giro d’affari della casa madre. L’utile netto era calato del 17% a 5,6 milioni. Il gruppo comprende anche TopCC, Maxi ed Eurospar.