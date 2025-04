Spagna propone strumento temporaneo comune Ue per difesa

Keystone-SDA

La Spagna ha proposto agli altri paesi Ue la creazione di un nuovo strumento finanziario comune, e con anche la partecipazione di Paesi extra-Ue, chiamato a erogare sussidi e prestiti per finanziare progetti europei di difesa su vasta scala.

Il ministro dell’economia spagnolo Carlos Cuerpo ha presentato la proposta agli omologhi Ue durante l’incontro informale dell’Ecofin a Varsavia. La proposta mira a fornire una “soluzione temporanea”, fino a quando la voce di spesa non sarà integrata nel bilancio Ue (Quadro finanziario pluriennale, o Qfp) o non saranno trovate altre opzioni a lungo termine.

“La proposta non mira solo ad aumentare immediatamente la spesa, ma anche a utilizzare queste risorse in modo più efficiente coordinando le esigenze di sicurezza del continente”, ha affermato Cuerpo, aggiungendo che lo strumento sarebbe una “risposta pratica e rapida alle minacce alla sicurezza senza precedenti che l’Europa si trova ad affrontare”.

Lo strumento sarebbe un’entità temporanea per scopi speciali, aperto anche ai Paesi extra-Ue, sarebbe finanziato dai contributi degli Stati partecipanti (con modalità da definire), che potrebbero incrementarli volontariamente. La Spagna propone di integrare il finanziamento degli stati con altre fonti, come l’emissione di debito comune, sia esistente e sia di nuova creazione, e la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilità. E ipotizza l’uso anche dei beni russi congelati dalle sanzioni dell’Ue, per un valore di circa 200 miliardi di euro.