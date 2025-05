Spagna: ucciso a Madrid ex politico Kiev, sospetti legami con Mosca

Andriy Portnov, avvocato e politico ucraino, in passato collaboratore del presidente Viktor Yanukovich, è stato ucciso stamane a colpi di pistola a Pozuelo de Alarcón, località alle porte di Madrid: lo riferiscono i media iberici.

(Keystone-ATS) L’identità della vittima è stata confermata all’ANSA da fonti della polizia spagnola. Al momento gli inquirenti tengono aperte tutte le ipotesi sull’accaduto, invitando a prendere le prime informazioni che stanno emergendo sul caso “con cautela”. Per ora non sono stati confermati arresti legati all’omicidio: il sospetto è che l’agguato ai danni del 52enne sia stato compiuto da più persone.

L’attacco all’ex collaboratore del presidente ucraino Viktor Yanukovich – riporta “El País” – è avvenuto attorno alle 09:15 di stamattina nei pressi della Scuola americana di Madrid, a mezz’ora circa dall’orario di ingresso degli alunni. Tra questi, secondo l’agenzia EFE, ci sono anche i figli di Portnov. L’uomo sarebbe arrivato su una Mercedes, venendo poi raggiunto da più colpi di pistola.

In un comunicato ai genitori, la scuola stessa ha riferito che gli studenti si trovano tutti in “condizioni di sicurezza” all’interno del centro.

Stando ai media iberici, Portnov fu uno dei responsabili delle azioni di risposta del governo ucraino alla crisi dell’Euromaidan nel 2013.

In seguito, fu inserito per un certo periodo in una “black list” dell’Unione europea per sospetti di “corruzione” e “violazioni dei diritti umani” nel suo paese, motivo per cui i suoi fondi furono temporaneamente congelati dal Tribunale generale dell’Unione europea.

Inoltre i servizi segreti ucraini avevano iniziato un’inchiesta su di lui, poi chiusa, per “alto tradimento”, sospettando che avesse avuto un ruolo attivo nell’annessione della Crimea da parte della Russia.

Il nome di Andriy Portnov figurava nella lista dei nemici dell’Ucraina stilata dal sito Mirotvorets, diversi dei quali sono stati uccisi, riferisce l’agenzia russa Ria Novosti. L’elenco comprende migliaia di personaggi, tra cui politici e giornalisti anche stranieri. Quando uno di loro viene ucciso, accanto alla sua foto compare la scritta “eliminato”. Portnov era stato inserito nella lista fin dal 2015 perché considerato “traditore della patria”.