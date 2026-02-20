Spagna: Sagrada Familia tocca quota record, a 172,5 metri

Keystone-SDA

Un nuovo capitolo nella storia dell'architettura si è scritto oggi a Barcellona (Catalogna, Spagna): la basilica della Sagrada Familia ha raggiunto la sua altezza massima di 172,5 metri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Questo con la collocazione del braccio superiore della croce che corona la Torre di Gesù Cristo, la più alta delle 18 torri progettate da Antoni Gaudì nel celebre tempio, edificato a partire dal 1882.

La sfida tecnica, eseguita questa mattina con precisione da una grande gru, ha visto la posa dell’ultima sezione della croce, alta 17 metri e larga 13,5, che completa la struttura verticale del tempio. L’evento, trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali delle reti sociali, è stato seguito da migliaia di persone.

“È un giorno importante. Si completano le sei torri centrali”, ha dichiarato l’architetto direttore dei lavori e coordinatore delle opere del tempio, Jordi Faulì, sottolineando la portata simbolica e tecnica dell’intervento.

La Torre di Gesù sarà inaugurata il 10 giugno, in occasione del centenario della morte di Antoni Gaudì, in una cerimonia alla quale è atteso papa Leone XIV, anche se dal Vaticano non è giunta ancora conferma ufficiale.

Oltre alla Torre di Gesù Cristo, che l’architetto catalano volle di altezza inferiore solo a quella del Montjuic (una collina alta 192 metri che si trova a sud di Barcellona vicino al porto industriale), in ossequio al principio secondo cui l’opera dell’uomo non deve superare quella della natura, il complesso della Sagrada Familia comprende altri 17 torri – dedicate agli apostoli, agli evangelisti e alla Vergine Maria – ormai completate.

Sulla Torre centrale sarà collocata anche l’immagine dell’Agnus Dei, a suggellare il significato teologico dell’opera, sintesi di fede, arte e ingegneria, che continua, a oltre un secolo dall’avvio dei lavori, a cambiare la visione di Barcellona, assurgendo a monumento simbolo della capitale catalana.