Spagna: per incendio vicino Cordoba evacuate 100 abitazioni

Keystone-SDA

Un vasto rogo in una zona montagnosa vicino a Cordova, in Andalusia (Spagna meridionale), ha provocato l'evacuazione ieri sera di un centinaio di abitazioni di vari centri urbani e l'attivazione del piano di emergenza per incendi forestali Infoca.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indicano vigili del fuoco del Comune di Cordova. Fra le zone evacuate, un club ippico, l’Hotel di Castillo de la Albadia, mentre oltre a 200 persone sono state sgomberate dal club di turismo familiare e sportivo Vistasierra.

Sul fronte del fuoco sono impegnate numerose squadre di pompieri, polizia nazionale e corpo di gendarmeria Guardia Civil, con mezzi terrestri e aerei. L’evoluzione dell’incendio “è favorevole” nelle ultime ore, ha comunicato il consigliere di presidenza della Giunta dell’Andalusia (organo legislativo ed esecutivo della regione), Antonio Sanz, in un messaggio sulla rete sociale X, in cui segnala che “il rischio è minimizzato” e “gran parte del perimetro è già senza fiamme”.

La vicepremier del governo e segretaria generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) in Andalusia, Maria Jesus Montero, in un messaggio sulla stessa rete sociale assicura di seguire “con preoccupazione il grave incendio forestale a Cordova” e, nel ringraziare i servizi di emergenza che sono sul campo, fa appello alla “massima precauzione e a seguire le indicazioni delle autorità”.