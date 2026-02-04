Spagna: massima allerta in Andalusia per burrasca Leonardo

Keystone-SDA

L'ondata di maltempo provocata dalla burrasca Leonardo sta mettendo in ginocchio la regione meridionale dell'Andalusia, dove è stata elevata da 1 a 2 l'emergenza operativa di Protezione civile per piogge intense e persistenti.

(Keystone-ATS) Le autorità regionali hanno emesso avvisi rossi con messaggi “ES-alert” per precipitazioni eccezionali alla popolazione di una cinquantina di comuni nelle zone di Grazalema e dello Stretto di Cadice, nel Campo di Gibilterra e nella Serrania di Ronda (Malaga). In via preventiva sono state evacuate circa 3’600 persone da aree a rischio di inondazioni nelle province di Cadice, Jaen e Malaga.

Complessivamente i servizi di emergenza sono intervenuti in oltre 5’200 emergenze, segnala il coordinamento del 112. Chiusi i porti di Cadice e dello Stretto di Gibilterra, mentre 26 strade restano interdette al traffico, delle quali una ventina per allagamenti. Sospesi anche numerosi collegamenti ferroviari, inclusi treni Alvia e regionali. Ed è stata interrotta questa mattina l’alta velocità tra le città di Antequera e Granada, a causa di una frana, segnala il gestore delle infrastrutture ferroviare ADIF.

In tutta l’Andalusia, ad accezione dell’Almeria, sono state sospese le classi presenziali nelle scuole.

A Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco, sono stati cancellati tutti i collegamenti marittimi e aerei, a causa delle intense piogge e dei forti venti, e sono state sospese le lezioni.

La Giunta dell’Andalusia ha fatto appello alla “massima prudenza” e ha disposto il dispiegamento dell’Unità militare di emergenza dell’esercito (UME), con oltre 250 uomini e 90 mezzi operativi sul territorio.