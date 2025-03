Spagna: chiesti 15 anni per ex presidente Federcalcio Villar

La Procura Anticorruzione ha chiesto una condanna a 15 anni e mezzo di carcere per l'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Angel Maria Villar.

(Keystone-ATS) Il reato ipotizzato è corruzione per contratti stipulati fra il 2007 e il 2017, che avrebbero causato un danno all’organismo di 4,5 milioni di euro.

Nella richiesta, citata dall’agenzia Europa Press, la Procura sollecita per Villar anche una sanzione di circa 1 milione di euro oltre all’indennizzo dei danni. E condanne anche nei confronti di 8 imputati nell’inchiesta nota come ‘caso Soule’, fra i quali Gorka Villar, figlio dell’ex presidente della Federcalcio, per il quale è sollecitata una condanna a 7 anni di carcere, e dell’ex vicepresidente della Rfef, Juan Padron, per il quale il pubblico ministero chiede una pena a 6 anni e mezzo di detenzione.

Villar è accusato di amministrazione sleale, corruzione negli affari, concorso in appropriazione indebita e di un reato continuato di falso in documentazione mercantile.

Secondo l’accusa, “almeno fra il 2007 e il 2017 Angel Maria Villar e Juan Antonio Padron, approfittando dei loro incarichi come presidente e vicepresidente economico della Rfef, hanno beneficiato persone fisiche e giuridiche del loro ambiente in connivenza con altri accusati”. Lo hanno fatto, segnala la Procura, sia con contratti a loro favore in condizioni pregiudizievoli per la Rfef, sia mediante il pagamento di compensi che non corrispondevano ad alcuna prestazione di servizi o non nelle condizioni in cui venivano retribuiti.

La pubblica accusa si riferisce, in particolare, alla celebrazione “almeno dal 2009” di alcune partite amichevoli giocate dalla Nazionale Roja con le nazionali di Corea del Sud, Cile, Venezuela, Perù e Colombia, celebrate dopo contratti firmati personalmente da Angel Maria Villar, in connivenza con il figlio Gorka o mediante la società Sport Adviser Sl,, che li avrebbero beneficiati, provocando un danno alla federazione di oltre 4 milioni di euro.