Spagna: a Barcellona multe 500 euro per monopattini sui marciapiedi

Keystone-SDA

Barcellona ha deciso di mettere ordine nella selva dei monopattini elettrici e dei veicoli di mobilità personale, il cui uso dopo la pandemia di Covid 19 è aumentato quattro volte più rapidamente di quello delle biciclette.

(Keystone-ATS) Queste nella città di Gaudì possono usufruire di 250 km di piste ciclabili, secondo i dati del Consiglio comunale. Una campagna di informazione è stata avviata dall’amministrazione in vista dell’entrata in vigore dal 1° febbraio dell’ordinanza che sanziona con multe fino a 500 euro (496 franchi al cambio attuale) chiunque guidi un monopattino sui marciapiedi, riservati esclusivamente ai pedoni.

Attualmente il 74% degli utenti degli scooter elettrici e di altri veicoli di mobilità personale (Vmp) come le biciclette circola sulle banchine riservate ai pedoni e il 24% salta i semafori, mentre il 12% viaggia contro mano, secondo un sondaggio dell’Automobile Club di Barcellona (Racc) su 800 utenti e 4’500 osservazioni di comportamenti.

Le multe, secondo quanto anticipato da vari media, riguarderanno i monopattini elettrici ma anche le biciclette, con tre eccezioni: se sono guidate da minori di 12 anni accompagnati da adulti, se sono condotti da minori di 14 anni o adulti in bici con seggiolini per i bambini in strade sprovviste di piste ciclabili.

La principale novità riguarderà l’uso del casco obbligatorio sui monopattini, il cui mancato impiego è sanzionato con multe da 100 euro; il limite di 25 Km all’ora, la cui violazione comporterà una sanzione di 500 euro: e il divieto di viaggiare in due sul mezzo elettrico, già punito con multe di 100 euro. Obbligatorie, inoltre, le luci anteriori e posteriori sui monopattini.

La circolazione dei veicoli Vmp sarà ammessa nelle strade pedonali, ma in base all’ordinanza gli utenti hanno l’obbligo di scendere da bici o monopattini “in situazioni di agglomerazione di pedoni”. Multe fino a 500 euro sono, infine, previste per chiunque parcheggi mezzi a due ruote su marciapiedi di accesso a scuole ed ospedali. Mentre una sanzione di 50 euro sarà comminata a chi parcheggia bici o scooter elettrici su marciapiedi di meno di tre metri.