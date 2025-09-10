La televisione svizzera per l’Italia

Spagna, sindacati chiedono riduzione lavoro a 37,5 ore settimanali

Keystone-SDA

In Spagna i principali sindacati, Comisiones Obreras e Ugt, hanno organizzato manifestazioni per chiedere l'approvazione di una legge che propone la riduzione del monte orario lavorativo di base da 40 a 37,5 ore settimanali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riportato da Rtve, le mobilitazioni sono in corso in diverse città, tra queste Barcellona e Siviglia. Nel pomeriggio è prevista una manifestazione anche a Madrid, di fronte al Congresso dei deputati.

I sindacati mostrano preoccupazione per il fatto che, con molta probabilità, l’iniziativa sulla riduzione della giornata lavorativa presentata dal governo di centrosinistra in carica oggi non verrà ammessa a dibattito dal Congresso, a causa delle posizioni contrarie di Partito Popolare, Vox e indipendentisti catalani di Junts. Questi ultimi respingono tale proposta per il timore che possa essere dannosa per “piccole e medie aziende”.

“Oggi le tre destre del nostro Paese voteranno a favore di uno schiaffo in faccia alle commesse dei supermercati e a uomini e donne che lavorano nella ristorazione, e contro la speranza”, ha commentato stamane, da parte sua, la ministra del Lavoro, Yolanda Díaz.

Nel corso della nottata scorsa i segretari generali di Comisiones Obreras e Ugt, Unai Sordo e Pepe Álvarez, hanno partecipato a un sit-in di protesta pro-settimana a 37,5 ore organizzato presso una chiesa di un quartiere operaio di Madrid.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR