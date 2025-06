Spagna, condanna a 25 anni per il ‘killer delle app di incontri’

Keystone-SDA

La polizia lo indica come sospettato di almeno cinque omicidi e ora è arrivato il verdetto per uno di questi casi: in Spagna è stato condannato a 25 anni e sei mesi di carcere Nelson David M., ribattezzato dai media come il "killer delle app di incontri".

(Keystone-ATS) L’uomo è considerato responsabile di aver ucciso un professore di musica 43enne a Bilbao. La sentenza è stata comunicata attraverso una nota ufficiale.

L’omicidio oggetto di questo processo è avvenuto il 17 ottobre 2021: quel giorno, Nelson David M. andò a casa della sua vittima, con cui aveva concordato un appuntamento attraverso una app di incontri tra uomini, e la uccise con una tecnica di strangolamento, secondo la giuria popolare chiamata a valutare il caso.

La sentenza spiega che il movente per l’omicidio da parte del killer sarebbe stato quello di poter poi “accedere a dati e conto bancario della vittima” e realizzare “operazioni patrimoniali illecite a proprio favore”.

Lo stesso Nelson David M. era già stato condannato a 10 anni per il tentato omicidio, avvenuto a dicembre 2021, di un altro uomo che aveva conosciuto attraverso app di incontri. Il presunto serial killer, che ora può presentare ricorso rispetto alla condanna a 25 anni e sei mesi per omicidio, si era consegnato alle autorità a maggio 2022, dopo essere finito sulla lista dei ricercati pericolosi.