SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship di Musk
SpaceX cancella il nuovo test di volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alle 00.45 svizzere a sarebbe stato il 13esimo.
(Keystone-ATS) A quanto si è appreso il volo è stato interrotto a causa del mancato avviamento di alcuni motori. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
“Alcuni motori non si sono avviati, innescando un arresto automatico del lancio”, ha detto Elon Musk spiegando perché il lancio di Sparship è stato cancellato all’ultimo minuto.
“È in corso lo scarico del propellente. Il prossimo tentativo di lancio è previsto, si spera, tra qualche giorno”, ha affermato Musk, aggiungendo che “per garantire un volo ottimale, due motori Raptor verranno rimossi e sostituiti”.