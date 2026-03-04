Sottomarino USA affonda nave iraniana al largo dello Sri Lanka

Keystone-SDA

Un sottomarino americano ha affondato una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano. Lo ha confermato Pete Hegseth in un briefing sulla guerra al Pentagono.

(Keystone-ATS) Hegseth ha dichiarato che la Marina iraniana “riposa sul fondo del Golfo Persico” e che è “inefficace, decimata, distrutta… scegliete un aggettivo, non esiste più”. Il segretario alla difesa ha aggiunto che la nave “è stata affondata da un siluro, una morte silenziosa, il primo affondamento di una nave nemica con un siluro dalla Seconda Guerra Mondiale. Come in quella guerra, quando eravamo ancora il Dipartimento della Guerra, stiamo combattendo per vincere”.

Almeno 80 morti

“Almeno 80 persone” sono morte nell’attacco, ha dichiarato un viceministro degli esteri dello Sri Lanka in un’intervista a una televisione locale citata dalla Reuters sul suo sito web, mentre un funzionario della Marina in condizione di anonimato ha detto all’AFP che “abbiamo recuperato 87 corpi e sono ancora in corso le ricerche degli altri dispersi”. Si stima che vi fossero 180 marinai a bordo della nave militare iraniana affondata. La Marina dello Sri Lanka afferma di aver recuperato dalle acque 32 marinai feriti.

“Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio dalla nave che stava affondando, chiamata ‘Iris Dena’, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle”, ha spiegato stamani il ministro degli esteri Vijitha Herath, ripreso dall’agenzia PTI.

“Abbiamo trovato delle persone che galleggiavano sull’acqua, le abbiamo salvate e, più tardi, quando abbiamo indagato, abbiamo scoperto che quelle persone provenivano da una nave iraniana”, ha spiegato il portavoce della Marina, Budhika Sampath, ripreso dalla BBC. Sampath ha dichiarato che al momento dell’avvio delle operazioni di salvataggio non si vedeva il vascello, ma che c’erano chiazze di petrolio sull’acqua e zattere di salvataggio in mare.