Sony: utile annuale in rialzo del 18% a 6,4 miliardi di franchi

Keystone-SDA

Utile record per Sony nell'anno fiscale appena concluso, trainato dal buon andamento della divisione musicale e il settore dei videogiochi. Ma il conglomerato giapponese esprime cautela sull'immediato futuro, a causa dell'incertezza derivante dai dazi statunitensi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nei dodici mesi conclusi a fine marzo il risultato netto si assesta a 1.140 miliardi di yen, pari a 6,48 miliardi di franchi; nell’anno fiscale in corso, tuttavia, l’utile scenderà del 12,9% a 930 miliardi di yen, avverte Sony, che si attende una riduzione di almeno 100 miliardi di yen sull’utile operativo a causa delle tensioni commerciali sollevate dall’amministrazione Trump.

“Stiamo valutando diverse opzioni per adattarci alle tariffe già introdotte e i possibili nuovi scenari che si verranno a creare”, ha comunicato in una nota l’azienda che spazia dall’elettronica da consumo a svariate forme di intrattenimento: dal catalogo di musica digitale, ai parchi giochi, agli studi cinematografici.

Il mese scorso Sony ha aumentato i prezzi della PlayStation 5 in Europa e nel Regno Unito, citando l’aumento dell’inflazione e le fluttuazioni dei tassi di cambio. La società con sede nella capitale nipponica ha detto inoltre che si prepara a uno scorporo parziale della sua unità finanziaria, che sarà quotata al Tokyo Stock Exchange (Tse) a fine settembre, per concentrarsi in misura maggiore sull’intrattenimento.