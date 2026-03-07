Sono ancora 4’000 gli svizzeri bloccati nella regione

Keystone-SDA

A una settimana dallo scoppio delle ostilità nel Medio Oriente, oggi risultano ancora poco più di 4'000 concittadini svizzeri bloccati nella regione che hanno espresso la loro volontà di fare ritorno a casa tramite l'app Travel Admin della Confederazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo gli ultimi dati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), 4’039 persone – di cui 2’500 negli Emirati Arabi Uniti – erano ancora in attesa di abbandonare il Golfo Persico a causa dell’offensiva israeliana e americana contro l’Iran e la conseguente rappresaglia di Teheran (stando ai dati di mezzogiorno).

Ieri i servizi di Ignazio Cassis avevano parlato di 5’200 persone che hanno richiesto assistenza tramite l’applicazione. Il calo del numero di concittadini che intendono lasciare la regione è probabilmente legato anche ai due voli speciali organizzati dalla Edelweiss, con partenze previste proprio nella giornata odierna.

Secondo quanto indicato dalla stessa compagnia aerea, i due I collegamenti diretti da Mascate e Salalah sono decollati oggi dall’Oman in direzione di Zurigo con a bordo complessivamente 404 passeggeri, 215 dei quali cittadini rossocrociati, ha indicato all’agenzia Keystone-ATS un portavoce di Edelweiss. I due velivoli sono attesi allo scalo di Kloten per le 16:30 e le 18:30.

Giovedì pomeriggio era già rientrato a Zurigo un volo speciale di Swiss che aveva riportato in patria dalla capitale dell’Oman Mascate 211 concittadini.

La situazione negli spazi aerei e negli aeroporti della regione del Golfo resta fragile. Alcuni scali hanno ripreso parzialmente le operazioni, ma hanno dovuto chiudere nuovamente in modo temporaneo in più riprese. Anche questa mattina, all’aeroporto di Dubai, dopo un’esplosione avvenuta nei pressi di un terminal.

Un volo della compagnia Emirates diretto da Zurigo a Dubai ha dovuto attendere per lungo tempo sopra il deserto a seguito della deflagrazione, per poi deviare verso un altro aeroporto dell’emirato, come reso noto da “20 Minuten”, evidenziando il tracciamento del volo visibile su Flightradar24.