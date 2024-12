Sondaggio UPI: controlli di polizia poco probabili per conducenti

I controlli stradali, che si tratti di eccesso di velocità, uso del cellulare o alcol, sono troppo spesso percepiti come improbabili da parte degli svizzeri. Se la percezione fosse più elevata, avrebbe un effetto positivo sulla sicurezza stradale.

(Keystone-ATS) Lo dimostra un sondaggio dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) pubblicato oggi.

La popolazione elvetica si aspetta raramente di essere fermata dalla polizia quando viaggia in auto. I controlli di velocità sono ritenuti quelli più prevedibili: il 38% degli intervistati ritiene che un controllo di questo tipo sia piuttosto o molto probabile sulle strade con un limite di velocità di 50 km/h, esclusi i radar fissi (la quota cala al 36% per velocità di oltre 80 km/h e al 35% se si considerano i valori sopra i 120 km/h). La percentuale è solo del 10% in relazione ai fermi di polizia in caso di assunzione di droghe o farmaci.

I ticinesi si smarcano dal resto della Svizzera, continua la nota, soprattutto per quanto riguarda i controlli di alcool, droghe e farmaci e cellulari. Nel primo caso, per il 29% degli intervistati ticinesi tali controlli sono piuttosto o molto probabili (contro un 15% sia nella Svizzera tedesca che in quella romanda). Nel secondo caso si può notare un 19% in Ticino (9% nelle altre due regioni considerate nel sondaggio) e per quanto riguarda l’uso del natel alla guida un 29% (nelle regioni tedescofone è solo del 18%, in Romandia del 17%).

Se si considera in generale il Paese, il motivo per cui gli intervistati si aspettano di essere meno controllati è la distanza dal veicolo che precede (11% “piuttosto probabile” e “molto probabile”), seguita da stupefacenti e farmaci (10%) e alcool (15%).

Rispetto agli altri utenti della strada, i giovani conducenti (nella fascia di età dai 15 ai 24 anni) ritengono maggiormente probabile il fatto di essere sottoposti al test dell’alcol, in particolare quando sono in sella a una motocicletta (28%) oppure a una bicicletta (16%), sia essa tradizionale o elettrica.