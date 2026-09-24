Sondaggio megatrend Gb conferma rimonta di Burnham e calo di Farage

Keystone-SDA

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Si consolida nei sondaggi britannici la tendenza alla rimonta del Partito laburista di governo sotto la nuova leadership di Andy Burnham, dopo l'uscita di scena dell'impopolare Keir Starmer.

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(Keystone-ATS) In parallelo c’è il calo di Reform Uk, formazione della destra anti-immigrazione guidata dal ‘trumpiano’ Nigel Farage rispetto ai picchi di consenso occupati per circa un anno. L’ultima conferma arriva da una rilevazione megatrend realizzata da YouGov per Sky News e per il Times, che tuttavia tratteggia lo scenario di un Parlamento privo di maggioranza assoluta, e ai limiti dell’ingovernabilità, se si votasse oggi.

La ricerca in questo caso riflette una proiezione sull’ipotetica assegnazione dei 650 seggi della Camera dei Comuni, dopo che precedenti sondaggi freschi di pubblicazione avevano già restituito al Labour il primato a livello di percentuali ai danni di Reform: impelagato in una serie di scandali recenti su donazioni opache e indicato ora testa a testa per il secondo posto con la destra tradizionale dei conservatori di Kemi Badenoch. Traducendo tutto questo in deputati, il megatrend attribuisce ora un potenziale bottino di 241 seggi, con i Tories a 130, il partito di Farage a 123, i Liberaldemocratici (centristi) a 71 e i Verdi (sinistra radicale) a 9 fra le forze politiche nazionali. Mentre ne accredita 40 e 15 a Snp e Plaid Cymru, formazioni di riferimento del nazionalismo indipendentista in Scozia e Galles.

Numeri che confortano i laburisti rispetto al tracollo di consensi certificato da tutti gli istituti demoscopici nell’era Starmer, ma che comunque significherebbero per il partito di governo un calo di 170 seggi a paragone con la larga maggioranza assoluta conquistata alle elezioni politiche del 2024 (grazie più al collasso Tory che ai propri voti in cifra assoluta). Mentre, sempre rispetto al 2024 permetterebbero ai conservatori di recuperare 9 seggi, a Reform di guadagnarne ben 119, ai Verdi di ottenerne 5 in più. Un chiaro panorama da ‘hung Parliament’ (Parlamento senza maggioranza) che costringerebbe alla ricerca di coalizioni problematiche.