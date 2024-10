Sondaggio Gb, calo consensi lampo per Starmer al record storico

Keystone-SDA

Prosegue il calo vertiginoso di consensi per il premier laburista britannico Keir Starmer, indicato da un ultimo sondaggio - a neanche quattro mesi dalla vittoria alle urne - a un umiliante scarto fra giudizi positivi e negativi della popolazione pari ora a un -38%.

(Keystone-ATS) Lo riporta con enfasi il filo-conservatore Daily Telegraph, citando una rilevazione condotta da More In Common, che assegna al capo del governo attuale il poco invidiabile record del tracollo di popolarità più rapido fra tutti i primi ministri eletti nella storia moderna del Regno Unito.

Il nuovo saldo negativo colloca sir Keir persino dietro Rishi Sunak, suo predecessore Tory: visto che il tasso di consenso di Sunak, leader ad interim dell’opposizione ancora solo per pochi giorni dopo la disfatta elettorale estiva, in attesa del risultato il 2 novembre del ballottaggio per la sua successione fra Kemi Badenoch e Robert Jenrick, è dato al momento in lieve risalita a un meno 31%. Per fare qualche paragone, i media ricordano come nell’intervallo di pochi mesi trascorso fra la loro prima vittoria elettorale e la loro prima manovra finanziaria, Tony Blair, David Cameron o Boris Johnson potessero tutti contare su un saldo di simpatie largamente attivo: Blair, nel 1997, addirittura a un più 46%.

A pesare in negativo su Starmer – già in partenza incapace di suscitare grandi entusiasmi, e risultato trionfatore alle urne più per il collasso Tory che per il bottino di voti conquistato dal Labour – sono soprattutto, secondo gli analisti, le prime mosse di politica economica e sociale del suo governo (in un contesto peraltro non facile sul fronte della situazione ereditata nei conti): col controverso taglio dei sussidi per il caro bollette sul riscaldamento a 10 milioni di pensionati e le anticipazioni sul rigore di spesa e l’incremento di alcune tasse previsti nella finanziaria d’esordio che la cancelliera dello Scacchiere, Rachel Reeves, s’appresta a illustrare domani in Parlamento.