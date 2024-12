Somalia, presidente annuncia le prime elezioni in 56 anni

Keystone-SDA

Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha annunciato che presto saranno organizzate le prime elezioni popolari della nazione del Corno d'Africa dopo 56 anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Come riporta Somali Guardian, Mohamud lo ha dichiarato a Mogadiscio in occasione della cerimonia per l’81° anniversario della polizia somala, invitando le forze dell’ordine a prepararsi a questo avvenimento.

“Dopo 56 anni, nel Paese si terranno le elezioni e le forze di polizia devono essere pronte a salvaguardare la sicurezza dei cittadini che votano”, ha detto il presidente. Nonostante i commenti rassicuranti di Mohamud, vi sono dubbi sulla fattibilità di un’elezione popolare dello Stato federale, dal momento che l’autorità del suo governo è limitata a Mogadiscio e a parti dello Scebeli e del Galmudug, mentre manca il controllo negli altri Stati, nel Somaliland e in ampie fasce di territorio detenute dal gruppo di insorti Al-Shabaab.