Solo il 37% degli americani approva Trump sull’economia

Keystone-SDA

Gli americani hanno eletto Donald Trump nella speranza che combattesse l'inflazione e rilanciasse la crescita, ma, con l'avvicinarsi del suo centesimo giorno in carica, solo il 37% approva la sua gestione dell'economia, secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsos.

(Keystone-ATS) Il presidente ha iniziato il suo secondo mandato con un programma economico aggressivo, innescando guerre commerciali con l’imposizione di dazi sui principali partner degli Stati Uniti, cercando di fare pressione sulla Federal Reserve affinché si pieghi alla sua volontà e innescando il peggior crollo sui mercati finanziari USA dai primi mesi della pandemia di Covid cinque anni fa.

In un sondaggio Reuters/Ipsos condotto subito dopo l’insediamento di Trump, circa il 55% degli intervistati ha affermato che l’inflazione o l’economia in generale avrebbero dovuto essere le priorità nei suoi primi 100 giorni di mandato e solo il 23% ha scelto l’immigrazione. Tre mesi dopo, tre quarti degli intervistati nell’ultimo sondaggio hanno dichiarato di temere l’arrivo di una recessione e il 56%, incluso un repubblicano su quattro, ha affermato che le mosse di Trump per dare una scossa all’economia sono “troppo caotiche”.