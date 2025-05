Società della Grande Dixence ha 75 anni, scattano i festeggiamenti

Keystone-SDA

La società di gestione della diga Grande Dixence, in Vallese, festeggia quest'anno il suo 75esimo anniversario: per celebrarlo l'impresa ha deciso di organizzare due mostre e di pubblicare un libro.

(Keystone-ATS) La più alta diga a gravità del mondo (285 metri), comprende quattro stazioni di pompaggio e tre impianti di produzione. Il complesso, che produce 2000 MW di energia idroelettrica ed è situato a quasi 2400 metri di altitudine nel comune di Hérémence, può contare sul più grande bacino di accumulazione della Svizzera, con 400 milioni di metri cubi.

Il 25 agosto 1950, EOS (Energie Ouest Suisse, oggi Alpiq) fondò la ditta Grande Dixence SA per costruire e gestire un impianto idroelettrico in grado di soddisfare il crescente fabbisogno di elettricità in Romandia. Si trattò di sostituire una struttura precedente, risalente agli anni Venti. L’entrata in funzione avvenne nel 1961.

La storia dell’opera pionieristica è appena stato descritta in un libro pubblicato dalla storica e archivista Brigitte Kalbermatten. Da maggio a dicembre una mostra itinerante farà inoltre tappa nei 20 comuni che hanno concesso i diritti d’acqua e in altre località interessate. Una seconda esposizione sarà installata sulla sommità della diga da giugno a ottobre. Ogni anno 100’000 persone visitano la diga durante l’estate o parte dell’autunno.