Soccorso svizzero d’inverno ha aiutato 47’000 bisognosi

Keystone-SDA

Nella scorsa stagione invernale il Soccorso svizzero d'inverno (SSI) ha aiutato 47'000 persone in stato di bisogno. Lo riferisce la fondazione stessa in un comunicato odierno.

(Keystone-ATS) Nonostante un aumento delle donazioni da lasciti, per il secondo anno consecutivo si è registrata una perdita di 1,6 milioni di franchi (nell’esercizio 2023/24 era di 2,5 milioni).

Complessivamente, si legge ancora nella nota, i ricavi si sono attestati a 6,3 milioni (circa 700’000 franchi in più rispetto all’anno precedente), con un aumento delle entrate da eredità e da fondazioni, ma in diminuzione dalle raccolte fondi.

Le spese più importanti si sono registrate per i progetti costi della salute, sostegno ai bambini e aiuto per i vestiti.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

