La televisione svizzera per l’Italia

SO: tetto di una casa unifamiliare in fiamme a Niedergösgen

Keystone-SDA

Il tetto di una casa unifamiliare a Niedergösgen, nel canton Soletta, ha preso fuoco questa mattina, provocando danni ingenti. Stando alla polizia cantonale, non ci sono stati feriti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La segnalazione dell’incendio è pervenuta alla polizia poco dopo le 10.15. Giunti sul posto, i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme, ma la casa unifamiliare è stata dichiarata inabitabile. Un’inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte del sinistro.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR