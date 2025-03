SO: rapina al Coop Pronto di Derendingen, ferito commesso

Keystone-SDA

Rapina alla stazione di servizio Coop Pronto di Derendingen (SO) stamane verso le 5.00. Un ladro ha forzato la porta d'entrata e ha aggredito il commesso che si apprestava ad aprire il negozio ferendolo con un'arma bianca. Si è fatto consegnare contanti e sigarette.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’aggressore è poi fuggito in una direzione sconosciuta. Il dipendente è stato portato in ospedale dalla polizia per un controllo, indicano le forze dell’ordine precisando di essere alla ricerca di testimoni.