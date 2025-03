SO: Gran Consiglio, UDC in forte progressione

Keystone-SDA

L'UDC è diventata il partito più forte nel Gran Consiglio solettese. Rispetto alla passata legislatura, la formazione politica nazionalconservatrice guadagna quattro seggi, passando a 25 (su 100). PLR e Verdi liberali (PVL) hanno fatto segnare perdite significative.

3 minuti

(Keystone-ATS) Il risultato rappresenta un cambiamento storico per il legislativo cantonale: per la prima volta in oltre 125 anni il PLR, partito popolare ampiamente ancorato, non è più la maggiore forza politica.

Ecco, in termini di seggi, cosa è accaduto a Soletta nell’odierna giornata elettorale per il parlamento: l’UDC, guadagnandone quattro, occupa un quarto esatto dell’emiciclo, il PS ne ottiene uno in più e raggiunge quota 21. Il PLR perde due poltrone e scende a 20, tante quante quelle del Centro (numero di seggi immutato). Calo di consensi sia per i Verdi (un seggio in meno a quota nove) che per i loro cugini del PVL, che con solo quattro mandati (meno due) non possono più costituire un gruppo parlamentare (per cui occorrono cinque deputati). Il Partito evangelico perde il suo unico rappresentante nel legislativo.

Ballottaggio generale per il governo

I solettesi oggi erano chiamati a rinnovare anche il Consiglio di Stato. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta. Il governo sarà stabilito nel secondo turno d’elezione il 13 aprile.

I più votati, nell’ordine sono stati i tre uscenti che si ripresentavano al giudizio popolare, ossia Sandra Kolly (Centro), Susanne Schaffner (PS) e Peter Hodel (PLR), seguiti da Sibylle Jeker (UDC) e Mathias Stricker (PS). La partecipazione ha raggiunto il 35,5%, indica oggi pomeriggio la Cancelleria dello Stato.

Kolly, attuale presidente del governo, ha ottenuto 32’138 suffragi, mancando di poco la maggioranza assoluta di 32’351 voti; Schaffner ne ha ricevuti 30’187 e Hodel 28’799. Jeker, attualmente deputata in Gran Consiglio, ha ottenuto 28’646 consensi. Oggi l’UDC tentava per l’ottava volta di ottenere un seggio nel governo cantonale. Stricker ha ricevuto 25’062 voti. Il PS vuole ottenere un secondo seggio.

Edgar Kupper (Centro) è arrivato sesto nella competizione elettorale (24’489 voti), seguito da Marco Lupi (PLR, 23’228) e Daniel Urech (Verdi, 22’747).

Il Consiglio di Stato è attualmente composto di due liberali radicali, di un “centrista”, di un socialista e di un ecologista. Brigit Wyss (Verdi) e Remo Ankli (PLR) non si sono più candidati.

Il popolo solettese ha capito che l’UDC deve essere inclusa nel governo, ha dichiarato Jeker durante il radiogiornale regionale per Argovia e Soletta della radio pubblica svizzero tedesca SRF.

I tre uscenti hanno cercato di spiegare la loro inaspettata mancata rielezione al primo turno. I votanti hanno scelto i partiti piuttosto che i candidati e, a quanto pare, molte delle cinque righe della scheda elettorale sono state lasciate in bianco, ha dichiarato Schaffner all’emittente regionale TeleM1. Hodel ha escluso un voto di sfiducia. “È una novità che nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta”, ha invece dichiarato Kolly.

Nel Canton Soletta, le righe vuote contano per stabilire la maggioranza assoluta, che risulta quindi relativamente alta.