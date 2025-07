SO: esplosioni in un’azienda di fuochi d’artificio a Breitenbach

Keystone-SDA

Sul sedime di una fabbrica di fuochi d'artificio a Breitenbach (SO) stamani attorno alle 7.30 si sono verificate varie esplosioni. Per il momento non vi sono informazioni su eventuali feriti, ha indicato a Keystone-ATS una portavoce della polizia cantonale solettese.

(Keystone-ATS) Come indicato inizialmente sul portale del media 20 Minuten, sul posto sono intervenuti polizia e pompieri. Dal sito si levano grandi colonne di fumo.

La fabbrica sorge lungo la Passwangstrasse, la strada principale che attraversa la località. La polizia invita la popolazione a chiudere finestre e porte per precauzione e a rimanere in casa. L’area intorno alla Passwangstrasse va evitata.

Breitenbach è al confine con Basilea Campagna: dista soli quattro chilometri da Laufen (BL).