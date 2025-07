SO: esplosioni, pericolo crollo edificio d’azienda fuochi artificio

Keystone-SDA

Il magazzino di una fabbrica di fuochi d'artificio a Breitenbach (SO) rischia di crollare dopo le numerose esplosioni, stamani, di tali oggetti pirotecnici lì stoccati.

(Keystone-ATS) Il sito è stato isolato fino a nuovo ordine. Stando alle informazioni più recenti, le deflagrazioni non hanno causato feriti.

Un pompiere è stato sottoposto a controlli sul posto da sanitari di un’ambulanza, ha riferito a Keystone-ATS Chantal Wälchli, portavoce della polizia cantonale solettese.

Di tanto in tanto vi sono nuove detonazioni. Ma non c’è più alcun rischio per la popolazione e il fumo non è più pericoloso di quello generato dalle festività del Primo agosto, ha aggiunto la portavoce.

Le esplosioni sono iniziate poco dopo le 7.30. La polizia ha invitato la popolazione a chiudere finestre e porte per precauzione e a rimanere in casa. Si sono levate grandi colonne di fumo.

La fabbrica sorge lungo la Passwangstrasse, la strada principale che attraversa la località. A mezzogiorno, le operazioni di spegnimento e bonifica erano ancora in corso.

Breitenbach è al confine con Basilea Campagna: dista soli quattro chilometri da Laufen (BL).