SO: Consiglio di Stato, Verdi si candidano anche al ballottaggio

Keystone-SDA

I Verdi vogliono rimanere nel governo solettese: il granconsigliere Daniel Urech si candiderà infatti anche al ballottaggio il prossimo 13 aprile per difendere il seggio della sua collega di partito Brigit Wyss, che non si è ripresentata.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel canton Soletta, ieri nessun candidato al Consiglio di Stato ha raggiunto la maggioranza assoluta.

Urech si è classificato all’ultimo posto, ottenendo 22’747 voti, ma con un distacco di soli 2300 voti dal quinto rango.

I più votati, nell’ordine sono stati i tre uscenti che si ripresentavano al giudizio popolare, ossia Sandra Kolly (Centro), Susanne Schaffner (PS) e Peter Hodel (PLR), seguiti da Sibylle Jeker (UDC) e Mathias Stricker (PS).

Kolly, attuale presidente del governo, ha ottenuto 32’138 suffragi, mancando di poco la maggioranza assoluta di 32’351 voti; Schaffner ne ha ricevuti 30’187 e Hodel 28’799. Jeker, attualmente deputata in Gran Consiglio, ha ottenuto 28’646 consensi. L’UDC tentava per l’ottava volta di ottenere un seggio nel governo cantonale. Stricker ha ricevuto 25’062 voti. Il PS vuole ottenere un secondo seggio.

Il secondo candidato del Centro Edgar Kupper è arrivato sesto nella competizione elettorale (24’489 voti), seguito da Marco Lupi (PLR, 23’228) e appunto dall’ecologista Daniel Urech.

In una nota odierna, i Verdi affermano che il risultato di ieri va interpretato come la volontà della popolazione di avere un governo eterogeneo. Per questo motivo hanno deciso di mantenere la loro candidatura.

Il Consiglio di Stato è attualmente composto di due liberali radicali, di un “centrista”, di un socialista e di un ecologista.