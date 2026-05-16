SO: camper bloccato su passo Balmberg
Un camper è rimasto bloccato ieri in una curva della strada del passo del Balmberg (SO). L'autista aveva ignorato un divieto di circolazione per i veicoli più pesanti di 3,5 tonnellate, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.
(Keystone-ATS) Il 73enne stava circolando, attorno alle 17:30, da Welschenrohr (SO) in direzione Balmberg. Nonostante il divieto ha continuato il suo viaggio, fino a rimanere incastrato in una curva a destra.
Per il recupero del camper è stato necessario l’intervento del servizio di soccorso stradale. A causa degli impegnativi lavori, la strada è rimasta completamente chiusa per circa tre ore.